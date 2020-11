Football: malgré un but de Bouanga, les Verts s’inclinent dans le derby face à Lyon

Attendu par deux équipes aux dynamiques bien différentes en ce début de saison, le derby entre Lyon et Saint–Étienne de ce dimanche a tenu toutes ses promesses offrant au public un spectacle renversant. Si la rencontre a tourné en faveur des Lyonnais, elle a permis de mettre en lumière un Denis Bouanga des grands soirs.

Opposés aux Gones en clôture de la dixième journée de Ligue 1, les Verts de Saint-Étienne se sont inclinés après avoir mené au score. Dans un match où le footballeur international gabonais Denis Bouanga était titulaire en attaque aux côtés de Charles Abi, les Verts ont enchaîné avec une sixième victoire en autant de matchs.

En effet, menant au score à l’issue d’une première mi-temps maîtrisée grâce à une magnifique action du Gabonais à la 40ème minute, les Verts se sont fait rejoindre puis dépasser au score grâce à deux buts de Tino Kadewere (65ème et 74ème). Synonyme de défaite, ces deux buts plongent un peu plus Claude Puel et ses joueurs dans une crise profonde.

Quinzième à l’issue de cette nouvelle journée chaotique, l’équipe du Forez n’est qu’à 2 points de Nîmes premier non relégable. Après un début de saison prometteur marqué par une brillante victoire face à l’Olympique de Marseille, Puel et ses joueurs sont dans la tourmente.