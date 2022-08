Football: L’Ouzbékistan en passe d’affronter le Gabon en match amical !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) ont été renvoyées, les équipes nationales devront profiter de ces moments de pause pour disputer des matchs amicaux. C’est dans cette logique que l’Ouzbékistan a émis le vœu de se frotter au Gabon entre le 19 et 27 septembre prochain.

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a récemment révélé que la fédération de football Ouzbek aurait formulé une requête pour disputer un match amical contre les Panthères du Gabon. Ces derniers espèrent que ladite rencontre soit effective entre les 19 et 27 septembre 2022. Et ce, d’autant plus que les rencontres officielles arrêtées pour ces dates ont été renvoyées sine die.

Une chose est sûre c’est que Patrice Neveu et son staff ne seraient pas forcément contre cette éventualité. Lui qui fait face, actuellement, à une crise interne entre les cadors en situation particulière en clubs et les jeunes pousses qui veulent prendre le pouvoir. Ce serait donc une bonne phase de répétition entre ces deux écoles qui s’opposent sainement au sein de notre équipe nationale.



Pour sa part, le 77eme au classement s’est dit prêt à affronter notre pays classé 79ème au dernier classement FIFA.« Dans la perspective de la fenêtre Fifa, le mois de septembre, veuillez être informé que notre équipe nationale A est disposée à rencontrer le Gabon », a sollicité la Fédération d’Ouzbékistan de football. La réponse de la partie gabonaise est fortement attendue du côté de Tachkent.