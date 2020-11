Football: Les Tops et les Flops de Gabon vs Gambie

La victoire ce Jeudi 12 novembre 2020 des Panthères du Gabon contre les Scorpions de Gambie a placé les hommes de Patrice Neveu en pôle position, en prenant la tête de la poule qu’ils partagent avec la République démocratique du Congo et l’Angola en match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue au Cameroun. La rédaction de Gabon Média Time a sélectionné les tops et les flops de cette rencontre. Voilà ce qu’on a retenu pour vous.

Les Tops.

1- Denis Athanase Bouanga : Il s’impose depuis son arrivée en sélection comme le joueur le plus efficace et décisif de la sélection à égalité avec le capitaine PEA. Ses efforts financiers personnels pour rejoindre la sélection ont séduit les Gabonais mais c’est surtout sur le terrain, en terre francevilloise que le sociétaire de Saint–Etienne dans le Forez a marqué les esprits. Autour de l’ouverture du score à la 9e minute d’une frappe limpide Denis Athanas Bouanga sera également passeur décisif sur le but de Pierre Emerick Aubameyang. C’est donc en toute logique qu’il a été élu homme du match par notre rédaction

2- Kanga Guelor : C’est certainement l’une des meilleures prestations livrées avec les Panthères par le joueur du Partizan de Belgrade. En première mi-temps notamment, le meneur de jeu Patrice Neveu a souvent été clinique dans ses changements de rythme. Bien placé entre les lignes, il a souvent été un bon liant de Didier Ibrahim Ndong. C’est notamment sur une de ses inspirations qu’il sera au départ et à la conclusion d’une action de but mais annulée pour une faute inexistante. De bonne augure pour le match retour à Banjul. Avec 42 ballons touchés, 2 tirs cadrés, 1 but refusé, 3 actions créées, et 95% de passes réussies, Guelor Kanga a certainement livré son meilleur match avec la sélection nationale.

3- Didier Ndong Ibrahim : Le milieu de terrain de Dijon FC est resté fidèle à lui-même. Aligné devant la défense dans un rôle en sentinelle qu’il connaît très bien, Didier Ibrahim Ndong a livré une prestation aboutie. Propre dans sa relance, discipliné dans son positionnement, l’ancien joueur de Sogea est définitivement l’un des cadres de cette sélection gabonaise. Son calme et sa confiance ont notamment permis à Gilchrist Nguema dont c’était le baptême de feu, de livrer une prestation encourageante.

4- Pierre Emerick Aubameyang : Limité techniquement, le milieu de terrain gabonais sera néanmoins compensé par une grosse débauche d’énergie. Agressif, précieux dans la récupération malgré des difficultés de relance, il ne lui manquait pas grand-chose.

Les Flops.

1- Jim Alevinha: D’ordinaire très en vue sur son couloir droit, le joueur de Clermont ne s’est pas montré à son avantage hier. Très brouillon sur ses prises de balles, jouant à contre temps, le virevoltant ailier gabonais n’était pas dans un grand soir. Cela s’est notamment vu par cette action à la 32e minute, où servi sur un plateau par Kanga Guelor, seul face au gardien, il perdra son duel.

2- Louis Ameka Autchanga. Entrée en lieu et place de Jim Alevinha le Chamois Niortais a affiché un niveau pitoyable, proche du néant. Dépassé, sans repères, Louis Ameka Autchanga a erré sur la pelouse telle une âme en peine. Depuis ses convocations en sélection, le constat est accablant. ce garçon n’a pas le niveau, on se demande même s’il l’a déjà eu. La Panthère n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il est temps de donner la chance à d’autres joueurs.