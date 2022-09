Football: les plans de Saturnin Ibela compliqués par la Fegafoot ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

À peine nommé en qualité de sélectionneur national en charge des moins de 23 ans, Saturnin Ibela a livré sa liste de 25 footballeurs locaux devant lui permettre de préparer la double confrontation contre Madagascar, comptant pour le 2e tour des éliminatoires de la Can U23. Seul bémol, le technicien devra faire avec des ressources financières justes et des joueurs non sélectionnables tel Jeff Boutabanene.

C’est tard dans la nuit du mercredi 28 septembre dernier que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a rendu public la liste des 25 footballeurs de moins de 23 ans retenus par le nouveau sélectionneur de cette catégorie de l’équipe nationale Saturnin Ibela. Fraîchement promu à ce poste après un triste divorce avec Djoliba AC du Mali, le technicien gabonais semble prêt.

Seulement,il devrait composer avec des contingences qui pourraient le contraindre à revoir ses plans. Au nombre de celles-ci les nouvelles réformes de la FIFA sur les joueurs sélectionnables mais également l’impossibilité d’intégrer des joueurs ayant des difficultés à être régulariser d’un point de vue administratif. C’est notamment le cas du solide milieu de terrain défensif du Stade Mandji dont il est le capitaine Jeff Batoubanene.

Non sélectionné, Jeff Batoubanene est pourtant celui qui est entrevu comme le futur de l’équipe nationale A. Seulement, étant éligible au niveau de l’âge, ce dernier aurait pu être dans l’effectif de Saturnin Ibela qui aspire à mettre un style de jeu vif et équilibré. Ce qui cadre clairement avec le profil de celui qui aura fait ses classes entre Bouenguidi Sport et Stade Mandji. Il aurait dû être soutenu par l’administration gabonaise.

C’est en tout cas ce que pense Freddhy Koula qui milite afin que ce gabonais né d’un père étranger fasse partie des priorités des autorités compétentes pour permettre au sélectionneur national des moins de 23 ans de jouir d’un groupe homogène et compétitif pour être à la hauteur des missions qui lui ont été assignées. Aussi, la Fédération gabonaise de football devrait faire preuve de diligence en s’activant tant sur l’aspect pécuniaire que technique pour faciliter la campagne des Panthères juniors.