Football: les Panthèresses s’inclinent à domicile et loupent la CAN féminine

Attendue par une frange de la population qui espérait un retournement de situation de la part de l’équipe féminine gabonaise dans cette rencontre fatidique disputée ce mercredi 23 février 2022 au stade Monedan de Sibang, la rencontre Gabon contre Togo a été remportée par les féminines éperviers. Sur le même score qu’à l’aller, les Togolaises arrachent le ticket qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine qui aura lieu au Maroc.

(2-1) à l’aller puis (1-2) au retour, le face à face entre Togolaises et Gabonaises a tourné en la faveur des visiteuses. En effet, malgré une forte présence des supporters venus de plusieurs quartiers de Libreville et de ses environs, les Panthèresses n’ont pas su s’imposer et imposer leur jeu. Dans un match rythmé des deux côtés, les visiteuses ont concédé un pénalty à leur adversaire du jour. Seulement, Amé Amouklou la gardienne togolaise mettra en échec Vanessa Mazaly.

Une occasion loupée que les éperviers vont saisir. En effet, à la 30ème minute Koudoukalo Sama ouvre le score avec un coaching de haute volée de Kai Tomety qui a su lui faire confiance après sa belle prestation à son entrée de la manche aller. Un avantage qu’elles n’ont pas su maintenir vu que les Gabonaises profitent de la moindre brèche en égalisant à la 60eme minute grâce au phénomène Jessy Mezui, à peine entrée en jeu.

Maîtrisant le match avec une expérience certaine, les Togolaises prennent l’avantage sur un but inspiré de Yaya Takyatou, elle aussi entrée en jeu. Le score ne bougera pas et les visiteuses filent à la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera en juillet prochain au Maroc. Une qualification historique qui résulte des efforts consentis par les dirigeants du sport à Lomé. Côté Gabon, en dépit des regrets, les Panthèresses paient certainement le prix de l’absence de championnat depuis 2 ans pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19. Sapristi !