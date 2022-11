Football: les Panthères sans Ecuele Manga mais avec Ibrahim Ndong

Ecouter cet article Ecouter cet article

Devant la presse ce vendredi 4 novembre 2022, Patrice Neveu a convoqué 23 joueurs et 3 réservistes pour les deux rencontres du 17 et 20 novembre prochain face au Niger et Sierra-Leone. Presque sans surprise, Didier Ibrahim Ndong a été rappelé en sélection plus d’un an après sa dernière convocation.

La traditionnelle conférence de presse du patron des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, ce jour a permis de connaître les 23 joueurs retenus pour les matchs amicaux de Novembre face au Niger et à la Sierra Leone. Dès l’entame, le technicien français est revenu sur le choix d’Antalya en Turquie tout en faisant une brève description des prochains adversaires.

Aussi, Patrice Neveu a précisé qu’il entendait réaliser des test avec certains internationaux en manque de temps de jeu.« Je vais intégrer quelques jours par rapport avec l’effectif que j’ai », a-t-il souligné. C’est ainsi qu’il a annoncé une équipe assez connue avec un retour remarquable en la personne de Didier Ibrahim Ndong. Une nécessité pour le coach engagé à qualifier les Panthères.

Ci-dessous la liste complète des 23 joueurs retenus :

Gardiens :

Jean-Noël Amonome

Anthony Mfa Mezui

Donald Nze

Défenseurs :

Lloyd Palun

Wilfried Ebane Abessolo

Aaron Appidangoye

Sidney Obissa

Alex Moucketou

Yoahn Watcher

Milieux:

André Biyogo

Roy Mouniengue

Louis Autchanga

Guelor Kanga

David Sambissa

Ngouali Martinsson

Medwin Biteghe

Didier Ibrahim Ndong

Attaquants :

Denis Bouanga

Aaron Boupendza

Allan Do Marcolino

Shavi Babivka

Jim Allevinah

Axel Meye Me Ndong