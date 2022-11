Football: les Panthères finalement opposées à la Guinée-Bissau

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nouvelle a été rendue publique ce lundi 14 novembre 2022 par le Staff de l’équipe nationale A de football. Initialement prévue face à la Sierra-Leone, la rencontre du 17 novembre prochain opposera les Panthères du Gabon à la joueuse équipe de Guinée-Bissau.

À Antalya en Turquie pour préparer les doubles rencontres amicales prévues les 17 et 20 novembre prochains, la sélection nationale de football A devra légèrement revoir sa feuille de route. Et pour cause, si les Panthères s’étaient armées pour défier la Sierra-Leone, c’est finalement face à la Guinée-Bissau que les félins devront sortir leurs griffes.

Un changement de dernière minute qui serait dû au désistement des Sierra-Leonais. Pas de quoi chambouler les plans du sélectionneur national. « Les matchs amicaux sont l’occasion de faire des changements et des essais. L’important pour nous est d’avoir des sparing partners. La Guinée-Bissau c’est bien. Cela ne change rien »,a indiqué Patrice Neveu.

Quant au groupe, ce changement inopiné est passé inaperçu et ne devrait pas altérer leur détermination. Tout au contraire, les joueurs se sont montrés particulièrement appliqués durant la première séance d’entraînement déroulé au TSSFc. L’ambiance qui s’y est dégagée en témoigne d’un esprit d’équipe retrouvé et prometteur. Reste donc au coach et à son staff de peaufiner leurs gammes avant cette première échéance.