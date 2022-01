Football: les “nouveaux riches” de Newcastle veulent faire sauter la banque pour attirer Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

En conflit avec son entraîneur Mikel Arteta, qui l’a déchu de son brassard de capitaine et écarté du groupe pour faire place aux Baby Gunners, Pierre Emerick Aubameyang devrait sans doute filer à l’anglaise cet hiver. Annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment au FC Barcelone, le capitaine des Panthères du Gabon pourrait surtout filer du côté de Newcastle où les nouveaux dirigeants saoudiens souhaitent en faire le pilier de leur reconstruction.

En effet, rachetés par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, fonds souverain d’investissement détenu par le Royaume, les Magpies auraient dans l’idée de faire du capitaine des Panthères du Gabon, le pilier de leur reconstruction. Ils seraient d’ailleurs prêts à faire sauter la banque pour l’ancien Stéphanois qui émarge actuellement à un peu plus de 25 millions d’euros par saison.

Loin d’être les seuls dans ce dossier puisque les deux clubs de Milan, la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs, les pensionnaires du St James Park devront toutefois se montrer financièrement convaincants. Ils devront également faire face à la concurrence d’Al Hilal, qui pourrait offrir au Gabonais un véritable pont d’or cet hiver. Affaire à suivre.