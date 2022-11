Football: les matchs de National foot diffusés gratuitement sur FIFA+

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par un communiqué de presse daté du samedi 12 novembre 2022 que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a annoncé son partenariat avec la plateforme numérique FIFA+. Cette convention offre la possibilité à tous les amateurs de football des 4 coins du monde de regarder en direct des matchs du National foot gratuitement et ce, en 10 langues.

« La Fédération Gabonaise de Football et FIFA+, nouveau lieu de rencontre numérique des supporters de football du monde entier, sont entrés en partenariat aujourd’hui pour diffuser le football gabonais à l’échelle mondiale », c’est en ces termes que l’instance faîtière du sport roi au Gabon a rendu public ce partenariat inouï.

Cette plateforme numérique vise à « offrir aux amateurs de football de manière novatrice d’interagir avec le monde du ballon rond, FIFA+ diffuse gratuitement et en direct des matches joués aux quatre coins du monde ». Ainsi donc, il sera désormais possible de regarder de manière instantanée les matchs de la Fegafoot, Linaf et Lnff.

Une chance pour les férus du ballon rond qui pourront suivre en direct les sommets du football gabonais en 10 langues. Occasion pour Pierre Alain Mounguengui de souligner l’intérêt de cette avancée. « L’opportunité de visibilité offerte par FIFA+ pour nos championnats, est un apport considérable pour le développement du football Africain en général et du football Gabonais en particulier », a-t-il conclu.

Pour information, à partir de fin 2022, FIFA+ diffusera chaque année en streaming l’équivalent de 40 000 matches en direct, joués dans 100 associations membres issues des six confédérations, dont 11 000 matchs de football féminin. FIFA+ assure la couverture en direct des compétitions du monde entier parmi lesquelles des ligues et des coupes qui n’avaient encore jamais été diffusées, que ce soit en football masculin, féminin ou de jeunes.

Lien : https://www.fifa.com/fifaplus/fr