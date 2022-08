Football: les frais d’hospitalisation de Loïc Abessolo pris en charge par Mario Lemina

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les jours sur terre de Loïc Edzang Abessolo, sociétaire de l’Union sportive d’Oyem (USO) abandonné au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) ne devraient plus être comptés. Et pour cause, l’ancien international gabonais évoluant à l’OGC Nice en première division Mario Lemina a décidé, par le biais de sa fondation Elisabeth, de prendre en charge l’ensemble des frais d’hospitalisation, rapporte notre confrère Cafésportplus.

L’annonce a été faite le dimanche 21 août dernier au stade de Nzeng-ayong à l’occasion d’une rencontre de football organisée dans l’optique de collecter des fonds pour venir en aide au joueur de l’Union sportive d’Oyem,Loïc Edzang Abessolo. Laissé pour compte par ses dirigeants, selon des sources concordantes, le jeune footballeur professionnel ne savait plus à quel saint se vouer pour sortir de la situation qu’il traverse.

La famille représentée par Géraud Abessolo , frère aîné de Loïc Edzang Abessolo, a pu assister à la remise symbolique d’un important don en matériels sportifs dont les bénéficiaires sont « Élite FC et Littoral FC » deux formations de division 3 suivies par la Fondation Elisabeth depuis près d’une décennie. S’en est suivie la remise du chèque matérialisant le soutien financier de cette entité dirigée par l’ancien international gabonais Mario Lemina.



Un geste qui n’a pas laissé indifférents les proches de Loïc Edzang Abessolo. « Les mots me manquent. Je remercie Mario Lemina et sa fondation qui depuis le début de la maladie de Loïc ne cessent de nous venir en aide . Cet amour est encore palpable cet après-midi avec la remise de ce chèque qui prend en charge entièrement les frais d’hospitalisation de Loïc », a indiqué son frère aîné. Une énième réalisation qui, on l’espère, saura déconstruire l’image vile répandue sur le cœur de l’OGC Nice.