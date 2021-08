Football: les dirigeants d’Hatayspor attendent au moins 10 millions d’euros pour Boupendza

Ecouter cet article Ecouter cet article

Auteur d’une saison remarquable avec pas moins de 22 buts inscrits pour sa première en Süper Lig Turque, faisant ainsi de lui le meilleur buteur de ce championnat, Aaron Boupendza ne devrait pas faire de vieux os sur les rives du bosphore. Néanmoins, comme l’a récemment confirmé Ömer Erdoğan son président, le natif de Moanda ne devrait quitter Hatayspor, qu’en cas d’offre « satisfaisante ». On parle ici d’au moins 10 millions d’euros.

Élu dans le top 15 France Football après une saison remarquable, l’attaquant international gabonais Aaron Boupendza ne devrait sans doute pas poursuivre l’aventure avec le club de football basé à Antakya. C’est ce qu’a confirmé son président Ömer Erdoğan au détour d’une interview, indiquant notamment que « plusieurs clubs nationaux et étrangers ont manifesté leur intérêt pour Aaron Boupendza ».

Il faut dire que depuis le début de l’été, le natif de Moanda ne manque pas de prétendants. On parle ainsi de l’Atalanta Bergame, de la Fiorentina, mais également de Galatasaray et du Fenerbahçe. Quatre clubs auxquels il faut ajouter l’Olympique Lyonnais et le RC Lens, qui entendent se renforcer notamment en vue des échéances européennes cette saison.



Néanmoins, en dépit de ces intérêts constants et croissants à l’image de celui de Watford récemment, le président du club turc n’entend pas céder son joueur « à n’importe quel prix », mieux il ne devrait le laisser filer qu’en cas d’offre « satisfaisante ». Offre qui devrait se situer à un minimum de 10 millions d’euros, soit la valeur actuelle du joueur sur le marché des transferts. Affaire à suivre.