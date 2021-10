Football: les belles promesses de David Sambissa, Sidney Obissa et Alex Moussounda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Titulaire pour la première fois sous le maillot des Panthères lundi dernier face aux Palancas Negras d’Angola, David Sambissa, latéral gauche du SC Cambuur en D1 Néerlandaise, a montré de belles choses sur son couloir. Entreprenant, vif, le natif de Saint-Maur-des-Fossés a même été à deux doigts d’ouvrir le score, dans un match où les jeunes Sidney Obissa et Alex Moussounda se sont également illustrés de bien belle manière.

Si la victoire des Panthères du Gabon lundi dernier face aux Palancas Negras d’Angola a permis de continuer de croire en ce rêve de Coupe du monde, elle a surtout permis au public gabonais de découvrir ceux qui devraient composer le futur de l’équipe nationale. Ainsi, outre le jeune défenseur Sidney Obissa déjà connu et qui s’est montré solide et à son avantage dans ce match, c’est surtout l’implication de David Sambissa et celle d’Alex Moussounda qui ont crevé l’écran.

En effet, titulaire sur le couloir gauche pour fêter sa première cape, le défenseur latéral du SC Cambuur en D1 Néerlandaise s’est montré à la fois solide, rigoureux et entreprenant dans ce match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2022 au Qatar. A deux doigts d’inscrire le premier but des Panthères sur une tête rageuse, le natif de Saint-Maur-des-Fossés a montré de belles aptitudes. Une belle promesse en vue des années à venir.

Dans son sillage, Alex Yowan Kevin Moucketou Moussounda qui évolue quant à lui à l’Aris Limassol en D1 Chypriote, s’est lui distingué en reprenant victorieusement un centre de son capitaine Pierre Emerick Aubameyang pour sceller la victoire des siens. Une belle performance pour le jeune international, qui a lui aussi laissé une belle promesse, à l’aune d’une Coupe d’Afrique des Nations qui pourrait donner un nouvel élan au sport roi dans le pays.



Représentant à la fois le présent et le futur de la sélection gabonaise, ces jeunes auxquels on pourrait ajouter Nathan Ngoumou, passeur décisif ce week-end pour Toulouse, les fils Do Marcolino et Nguema, ou encore le petit Lemina, pourraient assurer la relève d’une équipe qui n’aura finalement jamais su profiter de son talent. Une belle promesse pour le public gabonais qui ne demande qu’à croire â nouveau en ces Panthères.