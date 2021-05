Football: Lemina, Ndong, Ecuele officiellement relégués en divisions inférieures

Alors que la nouvelle avait été officialisée depuis la semaine dernière pour Didier Ndong et Bruno Ecuele Manga, celle-ci l’a été ce lundi pour ce qui est de Mario Lemina. Après des saisons délicates oscillant entre matchs nuls et défaites, Dijon et Fulham joueront dans les échelons inférieurs de leurs championnats respectifs dès la saison prochaine. Une bien triste nouvelle pour nos internationaux qui revenaient bien.

La saison 2020-2021 n’aura pas été de tout repos pour les internationaux gabonais, loin de là. Si certains, à l’image d’Aaron Boupendza et Jim Allevinah, ont fait des étincelles menant leurs clubs respectifs à des performances de très haut niveau, d’autres n’ont pas connu le même destin. C’est notamment le cas de Didier Ndong, Bruno Ecuele Manga et Mario Lemina, qui après une saison globalement décevante, joueront à l’échelon inférieure la saison prochaine.

En effet, si la nouvelle avait déjà été officialisée la semaine écoulée pour le Dijon Football Côte-d’Or après leur lourde défaite face au Stade Rennais, celle-ci l’a été ce lundi soir pour les Cottagers de Fulham. A la lutte tout au long de la saison, les promus n’ont pas été en mesure de sauver leur peau malgré des performances de haut niveau avec notamment une victoire probante face aux Reds de Liverpool le 7 mars dernier.

Relégués en deuxième division, les trois internationaux gabonais sont donc désormais à la croisée des chemins dans leurs carrières. Ils devront donc dans les prochaines semaines, décider de quelle suite donner à leurs carrières, eux qui à l’image de Mario Lemina suivi de près par Newcastle et West Ham, jouissent d’une belle cote sur le marché des transferts.