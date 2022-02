Football: Lemina et Nice éliminent le PSG de la Coupe de France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposés au Paris Saint Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé ce lundi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, les Aiglons de Mario Lemina se sont qualifiés au bout de la nuit. Dans un parc des princes où ils auront su se montrer dangereux bien plus que les joueurs de Mauricio Pochetino, l’international gabonais et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les quarts au terme d’une séance de tirs au but haletante.

Face au septuple ballon d’or Lionel Messi et toute l’armada parisienne, personne ne vendait cher la peau des Aiglons de l’OGC Nice. Pis, dans une Coupe de France largement dominée ces dernières années par les Parisiens avec six (6) des sept (7) derniers titres dont les deux dernières éditions, tout portait à croire que les joueurs de Christophe Galtier mordraient la poussière. Mais il n’y en a rien été, bien au contraire.

Sûrs de leur jeu face à des Parisiens sans inspiration, Mario Lemina entré en jeu à la 75ème minute de jeu à la place de Khéphren Thuram et ses coéquipiers ont livré une prestation remarquable, poussant les pensionnaires du Parc des Princes jusque dans leurs derniers retranchements. C’est finalement au terme d’une séance de tirs au but remportée 6-5 grâce à un dernier penalty transformé par leur capitaine Dante, que les Niçois ont raflé la mise.

Victorieux au bout de la nuit, ces derniers, actuels dauphins du PSG, affronteront l’Olympique de Marseille pour un match qui s’annonce déjà bouillant au regard du passif des deux clubs. Dans une Coupe de France érigée en objectif prioritaire, les pensionnaires de l’Allianz Riviera tenteront d’aller jusqu’au bout et ainsi accrocher une quatrième Coupe de France à leur palmarès.