Football: le Stade Mandji éliminé de la Ligue africaine des champions￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Champion du Gabon pour la deuxième fois de son histoire au terme d’une saison au format court, le Stade Mandji n’a pourtant pas mis long feu en champions league africaine. Et pour cause, les poulains d’Alain Mandrault ont été défaits par Plateau united lors du barrage retour sur le score d’un but à zéro.

Si les espoirs étaient grands du côté des Port-Gentillais qui semblaient meilleurs que leur adversaire nigérian, la réalité a été cruelle le dimanche 18 septembre dernier à Abuja. Opposé à Plateau United, l’ASO Stade Mandji n’a pas su être adroit devant les buts. Résultat, les visiteurs gabonais se sont inclinés sur la courte marge de 1-0.

Lors de ce match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2022/2023, les deux équipes ont manqué d’adresse devant les buts. Les attaques tendres qui n’ont pas suffi à inverser la tendance après un premier match où les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul 2-2 au Stade Franceville.

Les nigérians filent donc droit pour le deuxième tour préliminaire avec un score cumulé de 3-2. Seulement, la pilule a du mal à passer pour l’entraîneur des visiteurs qui estiment avoir été volé par l’arbitrage.« Je n’aime pas parler des arbitres, mais je dois avouer que l’arbitre nous était hostile »,a souligné Alain Mandrault lors de la conférence d’après-match.