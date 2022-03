Football: le retour en sélection en d’Aubameyang s’inscrit en pointillé 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attendu au même titre que Didier Ibrahim Ndong et Mario Lemina pour disputer les éliminatoires comptant pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), le capitaine des Panthères du Gabon pourrait faire faux bond. Interrogé par beIN Sports sur son retour en sélection, Pierre-Emerick Aubameyang a récemment révélé que « pour l’instant, c’est en stand-by ».

Officiellement renvoyé vers son club pour des « complications cardiaques provoquées par une infection au Covid-19 », Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina avaient été accusés d’être les semeurs de trouble dans la tanière des Panthères à l’hôtel La Falaise. D’ailleurs, il a été rapporté que l’attaquant du FC Barcelone avait effectué une sortie nocturne arrosée dans les boîtes de nuit de Yaoundé accompagné de femmes de joie.

Une rumeur tordue du cou par la star catalane qui avait annoncé être touchée par ces allégations qu’il juge infondées et diffamatoires. Un épisode qui a marqué le capitaine des Panthères du Gabon qui n’envisage pas un retour prompt en sélection nationale. C’est en tout cas ce qu’il a indiqué au micro de beIN Sports, « Pour l’instant, c’est en stand-by ». Une déclaration qui ouvre la voie à plusieurs hypothèses peu reluisantes.

Pourtant, l’atout numéro un de l’attaque gabonaise ne ferme pas la porte à un retour. « Cela a été une période compliquée et je pense que tout s’est enchaîné en termes de complications pour ma part. Pour l’instant, il n’y a pas de match. Ensuite, je pense que je vais faire le point avec mon coach (Patrice Neveu, ndlr) et voir ce qui est le plus important et la bonne décision à prendre pour l’avenir », a-t-il conclu. Gageons qu’à l’instar de Didier Ibrahim Ndong, le linge sale sera définitivement lavé en famille.