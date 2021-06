Football: le RC Lens prêt à claquer 10 millions d’euros pour attirer Denis Bouanga

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Olympiakos le Pirée où l’attendent Yann M’villa et Mathieu Valbuena, l’international gabonais Denis Bouanga pourrait néanmoins rester en France où de nombreux clubs lui font les yeux doux. Comme le révèlent notamment nos confrères de Sport.fr, l’attaquant évalué à une dizaine de millions d’euros, serait dans le viseur du RC Lens qui entend en faire le remplaçant du jeune parisien Kalimuendo pour la saison prochaine.

Passé tout prêt d’une qualification européenne cette saison, le Racing Club de Lens entend se renforcer pour lutter dans de meilleures conditions la saison prochaine. Ainsi, les Sang et Or entendent miser sur l’arrivée d’un nouvel attaquant pour pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo arrivé à la fin de son prêt. C’est donc dans cette optique que la direction lensoise a décidé de miser sur l’international gabonais Denis Bouanga.

En effet, valeur sûre de Ligue 1 depuis trois saisons dont une au cours de laquelle il aura été élu meilleur joueur de l’AS Saint Etienne, l’international gabonais pourrait débarquer dans le Pas-de-Calais en échange d’un joli chèque, lui qui est annoncé sur le départ cet été. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives avec les Verts cette saison, il pourrait donc retrouver Gaël Kakuta et ainsi former un duo explosif.

Si pour l’heure rien n’est encore fait avec un marché des transferts au ralenti du fait du déroulement de l’euro, nul doute que d’ici quelques semaines les choses pourraient s’accélérer pour l’ancien Nîmois dont le contrat expire en juin 2023. A noter qu’à Lens l’attaquant de 26 ans retrouverait l’entraîneur Franck Haise qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé lorsque les deux hommes étaient au FC Lorient.