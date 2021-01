Football: le gabonais Saturnin Ibela nommé entraîneur du club malien Djoliba AC

Coach de l’actuel champion du Gabon Bouenguidi Sports jusqu’à sa retentissante démission le 30 août dernier, Saturnin Ibela Ignambi vient d’accepter un nouveau défi. Comme relayé par de nombreux médias, l’ancien homme fort du club logovéen sera désormais en charge du mythique Djoliba Athlétic Club, un club en quête de succès depuis 2012.

On l’avait quitté sur une démission le 30 août dernier de son poste d’entraîneur du seul représentant du football gabonais en compétition africaine Bouenguidi Sports, le revoilà désormais dans l’un des clubs les mieux cotés du continent. Après d’âpres négociations, le technicien gabonais Saturnin Ibela Ignambi, vient d’être présenté aux supporters maliens du mythique Djoliba Athlétic Club.

En effet, un peu plus de quatre mois après son départ de Bouenguidi Sports pour des divergences d’opinions, l’ancien coach et directeur sportif du club logovéen a décidé de prendre la tête d’un club certes 22 fois champion du Mali, mais en quête de rachat et de succès aussi bien sur la scène nationale qu’internationale.



Premier entraîneur gabonais dans ce pays qui a donné naissance à des Seydou Keita, Frédéric Kanouté et autres Mahamadou Diarra, le coach gabonais devra se mettre au travail au plus vite dans un pays où règne une certaine instabilité. Deuxième entraîneur principal d’un club de D1 en Afrique de l’Ouest après l’ancien international Thierry Mouyouma au RCK, Burkina Faso, Saturnin Ibela est donc très attendu.