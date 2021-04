Football: le Gabonais Épiphane Becaley nommé entraîneur d’une équipe française

A Senlis dans la région des Hauts-de-France, Épiphane Becaley vient d’être nommé entraîneur de l’équipe locale. Le Gabonais de 28 ans va vivre sa première expérience sur un banc et a reçu la mission de faire monter l’USM Senlis (D6 française) le club des Hauts-de-France en D5.

Épiphane Becaley, un jeune Gabonais de 28 ans, va prendre les rênes de l’USM Senlis, un club de D6 française. Le jeune homme, qui au préalable exerçait en tant que responsable technique dudit club, vient d’être nommé entraîneur du club des Hauts-de-France en remplacement du Français Sébastien Defaix qui a été licencié.

A l’annonce de sa nomination, Épiphane Becaley s’est dit flatté d’avoir été choisi par les dirigeants de l’équipe. « Être nommé entraîneur de l’équipe senior me permet d’être le plus jeune coach de l’histoire du club qui a 102 ans et donc d’être parmi les plus jeunes entraîneurs en France à ce niveau. J’ai toujours une forte pensée pour mon pays, le Gabon, et je suis très fier de le représenter à ce niveau, malgré mon jeune âge », a-t-il confié au journaliste Freddy Koula.

Présent depuis 03 ans au sein du club où il s’occupait de la formation des jeunes. Épiphane Becaley aura la lourde tâche de faire monter le club dont il est désormais l’entraîneur en D5 la saison prochaine. Un objectif loin d’être atteint pour le jeune Gabonais qui, va vivre sa première expérience sur un banc.