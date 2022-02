Football: le Barça fixe la clause libératoire d’Aubameyang à 100 millions d’euros

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagé avec le FC Barcelone dans les toutes dernières heures de cette fenêtre hivernale, Pierre Emerick Aubameyang qui a résilié son mirobolant contrat avec les Gunners d’Arsenal, devrait bénéficier d’avantages tout aussi conséquents en Catalogne. Pour preuve, en marge de l’officialisation de son arrivée, la direction catalane a précisé que sa clause libératoire tournerait autour de 100 millions d’euros. Un montant qui témoigne du respect et de l’envergure accordés au joueur de 32 ans.

Placardisé de longues semaines chez les Gunners avant d’être déchu du brassard de capitaine, Pierre Emerick Aubameyang, dont la rupture avec Mikel Arteta semblait inévitable, a posé ses valises en Catalogne dans les toutes dernières heures du mercato hivernal. Officialisé ce mercredi après la traditionnelle visite médicale, l’ancien meilleur buteur des championnats allemand et anglais devrait bénéficier de toute l’attention en terre Culé, comme en témoigne le montant de sa clause libératoire.

En effet, fixée à 100 millions d’euros, cette clause libératoire qui n’a pas manqué de faire réagir la presse spécialisée européenne et notamment anglaise avec le Daily Express qui indique que « l’étiquette Auba est toujours au top » ou encore le Daily Star qui évoque pour sa part une « clause au sommet », souligne à la fois le respect et l’égard accordé par la direction catalane au natif de Laval. Lui qui reste l’un des buteurs les plus prolifiques de ces dix dernières années sur le Vieux continent.

Renforçant son étiquette de buteur patenté malgré ses 32 ans, celui qui reste sur 92 buts en 163 matchs avec les Gunners, devra désormais prouver sur le terrain qu’il est bel et bien l’attaquant tant recherché par Xavi Hernandez, actuel entraîneur du Barça. Rendez-vous pris dès ce dimanche face à l’Atletico Madrid dans un choc qui s’annonce d’ores et déjà bouillant entre deux équipes en reconquête.