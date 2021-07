Football: la reprise des championnats fixée au mois d’octobre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis ce jeudi 8 juillet 2021 autour du ministre des Sports Franck Nguéma, dans l’optique de faire le point des assises du National Foot 1 et 2 qui se sont tenues en mai dernier, les présidents de clubs de football et des instances dirigeantes du football local, ont obtenu la garantie d’une reprise prochaine de leurs activités. A l’arrêt depuis un peu moins de 500 jours, celles-ci devraient reprendre au mois d’octobre prochain comme l’a annoncé le membre du gouvernement.

Les assises du National Foot 1 et 2 qui avaient notamment été ouvertes par la cheffe du gouvernement Rose Christiane Ossouka, viennent semble-t-il de porter leurs premiers fruits. A la faveur d’une rencontre de restitution ce jeudi entre Joannick Ngomo Obiang, directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture, les présidents de clubs, les présidents des différentes instances et le ministre des Sports Franck Nguema, ce dernier a annoncé la reprise prochaine des activités.

En effet, à l’arrêt depuis exactement 487 jours, les championnats de Première et Deuxième division de football devraient enfin pouvoir reprendre leur droit d’ici le mois d’octobre comme annoncé au sortir de cette concertation. Une concertation qui a d’ailleurs permis aux différentes parties, d’évoquer les conclusions et les perspectives issues des assises avec notamment le financement du football, principale difficulté, et qui devrait être remodelé dans les prochaines années.

Conditionnée par un certain de pré-requis inhérents à chacune des parties, cette reprise annoncée des championnats devrait donc constituer un premier test grandeur nature, du respect des exigences fixées lors des assises. Reste donc désormais à savoir sous quel format se dérouleront ces championnats, étant entendu que bien avant la crise du covid-19, ceux-ci se déroulaient principalement sous une forme hybride (playoffs) loin de garantir des conditions optimales.