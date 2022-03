Football: la reprise des championnats en discussion au ministère des Sports

Ecouter cet article Ecouter cet article

En application de l’arrêté n°0224/PM du 10 mars 2022 portant suppression de l’interdiction de la pratique des Sports collectifs, Franck Nguema a échangé avec les acteurs du sport roi sur la reprise des championnats domestiques. Le ministre des Sports et ses hôtes ont passé au crible les modalités de relance, la formule adéquate et fait le point sur la dette avec la Commission de suivi et évaluation de la Task Force National Football D1 et D2.

C’est au siège du Ministère des Sports que les acteurs du ballon rond ont été conviés par Franck Nguema ce vendredi 11 mars 2022. Déroulée en présence de la Commission de suivi et évaluation de la Task Force National Football D1 et D2, cette réunion a permis aux parties prenantes de réfléchir autour de 4 points en l’occurrence réfléchir sur les modalités de relance des activités des championnats, trouver la formule adaptée, établir un plan d’action et faire le point sur la dette en cours.

À tour de rôle, le président de l’association des clubs, le délégué des footballeurs, le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) ont indiqué épouser la nouvelle dynamique qui vient concrétiser les dernières assises tenues dans le cadre de la reprise des championnats. Occasion pour le membre du gouvernement de rappeler que « la pandémie n’est pas terminée. Et la vaccination reste encore le moyen le plus sûr de s’en protéger », a souligné Franck Nguema.

Par ailleurs, le ministre des sports a tenu à rassurer les participants sur la dette. « Que les clubs et les joueurs soient rassurés, la dette sera réglée. l’État paie toujours ses dettes », a-t-il martelé. Une conviction qui démontre la volonté du patron du sport au Gabon de remettre les activités footballistiques sur les rails après une longue période de léthargie. Aussi, Franck Nguema a prévenu que la délivrance d’un contrat par un club à un footballeur sera conditionnée par la présentation d’un carnet de vaccination.



Au terme des débats, le Président de la Linafp s’est dit enthousiaste quant à l’aboutissement dans les délais raisonnables des travaux de commission afin de laisser place aux terrains. « Aujourd’hui de ce que nous avons écouté, nous pensons que c’est à nous au niveau des acteurs majeurs notamment la Linafp de rapidement faire ses propositions allant dans le sens de la reprise. Nous espérons que les choses suivront dans les orientations données par le ministre. C’est une satisfaction », a conclu Brice Mbika Ndjambou. Les jours à venir devraient être décisifs.