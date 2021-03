Football: la prestation XXL de Lemina face à Liverpool met tout le monde d’accord

Auteur d’une prestation solide ce dimanche face aux Reds de Liverpool et surtout du seul et unique but de la rencontre, Mario Lemina a fait sensation ce week-end. Titulaire dans l’entre jeu, celui qui a été élu homme du match à l’issue de la rencontre, fait les gros titres de la presse sportive anglaise ce lundi.

Déçu d’avoir gâché une occasion de but franche face à Tottenham jeudi dernier, Mario Lemina avait à cœur de briller face au champion en titre. Aligné en milieu par Scott Parker, l’international gabonais auteur du seul but de la rencontre ce dimanche, n’a pas laissé insensible la presse anglaise qui a salué sa prestation XXL.

En effet, actif des deux côtés du terrain et élu homme du match, le natif de Libreville a réalisé non moins que sa meilleure performance depuis son arrivée chez les Cottagers l’été dernier. Une performance remarquable pour celui qui inscrivait ce dimanche, son troisième but en 60 matchs de Premier League.



Assurant à l’issue de la rencontre que « Fulham se battra jusqu’au bout pour éviter la relégation», Lemina qui enchaîne désormais les matchs depuis son retour de blessure, entend donc s’imposer sur la durée. De bonne augure également pour la sélection gabonaise, à un peu plus de deux semaines de la rencontre cruciale face aux Léopards de RDC.