Football: la liste de Neveu pour les éliminatoires avec Ulrick Eneme Ella, David Sambissa et le retour de Jim Allevinah

Présent ce mardi 2 novembre en conférence de presse, le sélectionneur national Patrice Neveu a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux derniers matchs comptant pour les éliminatoires du mondial 2022 au Qatar. Si les habitués Aubameyang, Bouanga, Lemina sont bien évidemment de la partie, l’on note surtout la première cape du jeune attaquant de Brighton Hove, Ulrick Eneme Ella, le retour de Jim Allevinah et la confirmation David Sambissa.

À quelques jours du premier des deux derniers rendez-vous de ces éliminatoires face à Libye et à l’Egypte, le sélectionneur national Patrice Neveu a dévoilé sa liste de joueurs. Ainsi, dans les cages on retrouve les habituels Jean Noel Amonome, Anthony Mfa Mezui et Donald Nze. En défense, les habituels Lloyd Palun, Akue Assoumou, Johan Obiang, Anthony Oyono, Sidney Obissa et David Sambissa vont épauler le taulier Bruno Ecuele Manga.

En milieu de terrain, la récupération et la création du jeu seront confiés à Biyogo Poko, Mario Lemina, Lévy Madinda, Kanga Guelor, Alex Moucketou et bien entendu Didier Ndong. Des joueurs habitués aux joutes de la sélection et qui devraient donc animer l’entrejeu et alimenter en ballons, l’incontournable quatuor Aubameyang-Bouanga-Lemina et Jim Allevinah, qui fait son grand retour après avoir manqué le dernier rassemblement.

L’on notera surtout dans cette liste, la grande première d’Ulrick Eneme Ella, attaquant de Brighton Hove en Premier League, qui devrait faire ses premiers pas en sélection et ainsi confirmer tout le bien que pense de lui les observateurs, mais également la présence de Louis Autchanga, kevin Mayi face à l’absence ou du moins la mise sur liste d’attente d’Axel Meye et Yanis Ngakoutou.