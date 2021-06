Football: la côte d’Aaron Boupendza explose

Auteur d’une saison en tous points remarquable avec pas moins de 22 buts inscrits pour sa première en Süper Lig Turque, faisant ainsi de lui le meilleur buteur de ce championnat, Aaron Boupendza, élu dans le top 15 France Football, pourrait aller voir ailleurs. En effet, selon plusieurs médias, le natif de la ville minière de Moanda pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge, lui qui est régulièrement associé à l’Angleterre, l’Italie ou encore la France.

En effet, de Galatasaray au Fenerbahçe, en passant par l’actuel champion de Turquie, le Besiktas Istanbul dont l’attaquant vedette Vincent Aboubakar vient d’être cité dans une affaire de paris frauduleux, tous rêvent d’attirer l’homme aux 22 buts. Et ce n’est pas tout, en Italie, l’Atalanta Bergame et la Fiorentina semblent également avoir été séduit par le profil du gabonais, tout comme Arsenal où Aubameyang milite pour sa venue, et Tottenham en Angleterre.

Avec donc pas moins de 7 courtisans déclarés, l’ancien Girondin a le vent en poupe. Reste désormais à savoir où il posera ses valises, lui qui est évalué par son board à une quinzaine de millions d’euros. Une valeur qui devrait encore augmenter au regard de la féroce concurrence qu’il devrait vraisemblablement y avoir autour du starter du CF Mounana.