Football: la CAN en Côte d’Ivoire reportée en janvier-février 2024

Prévue se dérouler en début d’année 2023 en Côte d’Ivoire, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’aura finalement lieu qu’en 2024 au mois de janvier. C’est ce qu’a annoncé, ce dimanche 3 juillet 2022, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF) pour « éviter la saison des pluies ».

Tenue habituellement aux dates indiquées, La Coupe d’Afrique des nations est désormais arrêtée en fonction des situations et des humeurs des décideurs. Si la 33ème édition s’est déroulée en décalage à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’édition prévue en Côte d’Ivoire en 2023 vient aussi d’être reportée à l’année d’après.

Censée avoir lieu du 23 juin au 23 juillet 2023, la compétition reine du football se tiendra en janvier-février 2024. Pour Patrice Motsepe, cette décision tient compte des aspects climatologiques. En effet, le Président de la Confédération africaine de football a laissé entendre que « les fortes précipitations qui ont été enregistrées au pays des Éléphants ces derniers temps » ne sont pas un gage d’assurance.

Le comité exécutif de la CAF craint que la pluviométrie abondante joue un sale tour à l’organisation de la plus belle et la plus suivie des compétitions sur le continent. Autre élément évoqué, la proximité avec la Coupe du monde au Qatar prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les footballeurs africains engagés au mondial se trouveraient exténués pour enchaîner avec la CAN.

