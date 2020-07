Football: la CAN 2021 finalement repoussée à 2022

Réuni par visioconférence ce mardi 30 juin 2020, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a tranché en ce qui concerne la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021. En effet, compte tenu de la pandémie de Covid-19, les autorités de CAF ont décidé de reporter l’événement à 2022.

Initialement prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 va finalement subir le même sort que l’Euro 2020 (reportée d’un an depuis mars dernier), et la Copa America. Comme il fallait s’y attendre les autorités de la Confédération africaine de football (CAF), ont décidé de reporter cette compétition.

En effet, réunis par visioconférence ce mardi 30 juin 2020, Ahmad Ahmad et ses collaborateurs en ont décidé ainsi en tenant compte de la situation sanitaire actuelle. Une situation qui malgré quelques signes encourageants, demeure préoccupante à plusieurs titres.

Au final, plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a logiquement préféré le reporter d’un an, afin d’une part d’éviter la concurrence de l’Euro, et d’autre part d’éviter de jouer la compétition durant ce qui correspond à la saison des pluies en Afrique centrale et donc au Cameroun.