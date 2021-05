Football: la CAF reporte sa décision dans l’affaire Kanga

Réunis ce dimanche 9 mai pour étudier les éléments relatifs à la plainte de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), le jury de la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas pu rendre sa décision. Faute d’éléments probants notamment de la part de la partie congolaise, comme le révélait ce matin une source proche du dossier citée par nos confrères de Club Sport+, la CAF a donc reporté d’une semaine sa décision définitive.

Un peu plus d’une semaine après avoir répondu à la saisine de la Confédération africaine de football (CAF) concernant l’affaire Kanga Guelor, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et sa consœur la Fecofa, étaient suspendues à la décision du jury disciplinaire réuni ce dimanche. Censé trancher dans cet épineux dossier, celui-ci a néanmoins décidé de reporter sa décision comme le révèle un communiqué de la Fédération congolaise.

En effet, désireuse de se donner un peu plus de temps pour examiner la plainte et les différents éléments fournis par les deux parties, la Confédération Africaine de football a donc décidé d’ajouter du temps additionnel et renvoyer les deux parties à leurs attentes respectives. Toute chose rendant le suspens d’autant plus insoutenable, notamment pour les Panthères, qui ont pourtant glané leur qualification de la plus belle des manières sur le terrain.