Football: Kanga Guelor et l’Etoile Rouge réalisent le doublé Coupe-Championnat

Un peu moins d’un mois après avoir remporté le championnat de Serbie, l’Etoile rouge de Belgrade de l’international gabonais Kanga Guelor, affrontait le Partizan Belgrade non seulement pour une finale épique mais également pour la suprématie de la capitale Serbe. Après 120 minutes et une séance de tirs aux buts haletante, ce sont finalement les poulains de Dejan Stanković qui l’ont emporté, réalisant ainsi un incroyable doublé.

Alors qu’Aubameyang et Arsenal sortent de l’une de leurs pires saisons, Kanga Guelor et l’Etoile Rouge de Belgrade ont, pour leur part, connu un vent contraire. Et pour cause, déjà couronnés “rois de Serbie”, les Rouge et blanc ont glané ce mardi soir un nouveau trophée avec la coupe de Serbie, réalisant ainsi un nouveau doublé dans leur riche histoire, après celui réalisé lors de la saison 2007.

En effet, opposés au Partizan Belgrade non seulement pour une finale épique mais également pour la suprématie de la capitale Serbe, l’Etoile rouge a fait le boulot notamment grâce à une nouvelle performance XXL de l’international gabonais. Vainqueurs non sans mal après une séance intense de tirs aux buts, les Rouge et blanc ont donc remporté leur 4ème trophée dans cette compétition.



Ponctuant une saison en tous points remarquable pour le milieu de terrain gabonais qui termine avec 8 buts et 15 passes décisives en 35 matchs, cette victoire de l’Etoile Rouge synonyme de doublé, constitue une belle récompense pour l’ancien champion du Gabon, qui continue sa moisson de trophées, lui qui avait déjà été sacré champion de Serbie en 2018.