Football: Kanga Guelor et l’Etoile Rouge champions de Serbie

Au cœur d’une polémique ces derniers jours avec la sélection gabonaise, l’international gabonais Kanga Guelor demeure néanmoins concentré avec son club de l’Etoile Rouge de Belgrade et c’est peu de le dire. En effet, opposés au quatrième de Vojvodina ce jeudi pour le compte de la 34ème journée de Jelen Super Liga, l’ancien de Manga Sport et ses coéquipiers se sont imposés 1-0, validant par la même occasion leur titre de champion de Serbie.

A la lutte avec le Partizan Belgrade, leur plus grand rival, pour le titre de Champion de Serbie 2020-2021, les rouge et blanc de l’ancien Interiste Dejan Stanković ont mis fin au suspens ce jeudi. Les coéquipiers du natif d’Oyem qui n’avaient besoin que d’une victoire pour valider une saison historique, ont réalisé un match sérieux, appliqué et autoritaire dans leur antre du Marakana.

En effet, opposés au quatrième Vojvodina, pour le compte de cette 34ème journée de Jelen Super Liga, l’international gabonais sous le feu des projecteurs ces derniers jours et ses coéquipiers, se sont imposés grâce à un but contre son camp de Saničanin. Une victoire synonyme de 32ème titre pour l’équipe la plus titrée de tout le territoire de l’ex-Yougoslavie, et qui valide donc une saison exceptionnelle.

Une nouvelle fois champion après le titre de 2017-2018, Kanga Guelor qui devrait être un atout majeur pour Neveu et les Panthères lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, étoffe donc son palmarès. Un palmarès qui pourrait encore s’allonger puisque l’Étoile rouge par ailleurs club le plus populaire en Serbie, disputera dans quelques semaines la finale de la Coupe.