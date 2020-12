Football: Jim Allevinah retrouve le chemin des filets contre Nancy

Muet depuis plusieurs journées avec ce le Clermont foot, club dans lequel il évolue depuis 2 saisons, l’international gabonais Jim Allevinah a retrouvé les joies du but ce week-end pour le compte de la 12ème journée du championnat de seconde division française en inscrivant le but de break pour la victoire 2 but à 0 de son club.

Un bol d’air, une bonne chose pour la confiance pourrait-on dire. En retrouvant le chemin des filets avec son club de Clermont Foot à l’occasion de la 12ème journée de la Dominos Ligue 2. Opposé à l’As Nancy Lorraine, les Auvergnats vont très vite ouvrir la marque à la 29ème minute par l’international béninois Dossou.

Laissé sur le banc au début du match et lancé dans la partie par le coach de Clermont foot Jim Allevinah, va trouver le chemin des buts une minute après son entrée de jeu et dès son premier ballon. Bien lancé par son numéro 6 sur la gauche, son côté préférentiel, l’international gabonais va réussir le but du break sur action dont il a le secret. Sur le côté, le Gabonais va rentrer sur son pied droit et après une feinte de frappe, décoche un tir puissant au premier poteau qui va tromper Desmas le portier Lorrain.

Avec cette victoire, les Auvergnats reviennent à 6 points du leader Paris Fc et à 2 points de Grenoble Foot, actuel deuxième du championnat de France de deuxième division. Clermont Foot avec 20 points fait une belle opération et monte à la 5e place avec 20 points.