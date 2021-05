Football: Jim Allevinah et Clermont officiellement en Ligue 1

Opposés au FC Sochaux Montbéliard samedi dernier pour leur dernier match à domicile de la saison, Jim Allevinah et ses coéquipiers du Clermont Foot 63 avaient fait un grand pas vers la montée en Ligue 1, en s’imposant 3-1 dans une quatrième victoire d’affilée. Une semaine plus tard, ils avaient donc l’occasion de confirmer cette montée « historique », et ils ne se sont pas fait prier puisque malgré leur défaite, ils ont profité du match nul de Toulouse pour se hisser dans l’élite pour la première fois de leur histoire.

Quelle saison pour le Clermont Foot 63 de Jim Allevinah! Alors que leurs meilleures performances restaient des cinquièmes places en Ligue 2 en 2008, 2012 et 2020, les Auvergnats ont réalisé un exercice tout simplement exceptionnel pour se hisser pour la première fois de leur jeune histoire, dans l’élite. Malgré leur défaite face à Caen, les coéquipiers de l’international gabonais ont pu compter sur le résultat de leur poursuivant.

En effet, opposés à l’Uss Dunkerque, les Toulousains troisième de Ligue 2 à deux points de Clermont, n’ont pu faire mieux qu’un match nul facilitant ainsi la tâche des joueurs de coach Gastien. Victorieux du FC Sochaux Montbéliard samedi dernier pour leur dernier match à domicile de la saison, les Auvergnats ont donc été récompensés de leur belle saison. Une montée on ne peut plus logique, pour ce club aussi discret que régulier depuis près de 15 ans.

Terminant sur la deuxième marche du podium avec 72 points derrière l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne, champion de Ligue 2, les Clermontois ont donc enfin laissé le volcan se réveiller. Grand artisan de cette montée comme le confirme sa nomination aux trophées UNFP de meilleur joueur de Ligue 2, Jim Allevinah découvert par le public gabonais un après midi de mars 2019 face au Burundi, jouera donc pour la première fois de sa carrière dans l’élite. Une belle prouesse pour l’attaquant gabonais.