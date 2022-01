Football: Jim Allevinah à un but du record d’Aubameyang en Coupe d’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent au Cameroun pour sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Jim Allevinah, lancé dans le grand bain par Daniel Cousin un après-midi de mars 2019 face au Burundi, éclabousse la compétition de son talent. Aux côtés d’Aaron Boupendza lui aussi participant à sa première CAN, le natif d’Agen, buteur à deux reprises dans la compétition face au Ghana et au Maroc, s’offre même le luxe de menacer un record d’Aubameyang.

Auteur d’une première partie de saison difficile avec Clermont, Jim Allevinah revit sous le maillot des Panthères à l’occasion de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Buteur d’une frappe limpide en toute fin de match face aux Black Stars du Ghana, buteur d’une belle frappe du gauche pour l’ouverture du score face au Maroc, le natif d’Agen inscrit à chaque match, un peu plus son nom dans les annales du football continental. Et pour cause, avec déjà deux buts, il n’est qu’à une unité du record de son illustre aîné Pierre Emerick Aubameyang.

En effet, buteur à trois reprises lors de la CAN 2012 au Gabon alors qu’il évoluait du côté de l’AS Saint Etienne, l’ex capitaine des Panthères voit désormais le Clermontois foncer vers son record. Un record qu’il pourrait d’ailleurs accrocher dès le prochain match face au Burkina-Faso et, qu’il pourrait faire tomber si les Panthères se qualifient pour les quarts de finale ce dimanche face aux Etalons du Burkina-Faso.

Troisième joueur gabonais à inscrire au moins 2 buts lors d’une édition de Coupe d’Afrique, Jim Allevinah qui a rejoint un cercle très fermé composé Brice Mackaya en 1996 (2 buts) et donc de Pierre-Emerick Aubameyang (3 buts en 2012 et 2 buts en 2017), a d’ores et déjà réussi sa CAN. Lui qui, aux côtés d’Aaron Boupendza, a clairement fait oublier l’attaquant des Gunners d’Arsenal.