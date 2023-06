Football : haro de Mathias Otounga sur « l’immixtion du politique »

Ecouter cet article Ecouter cet article

La défaite surprise et humiliante des Panthères du Gabon face aux Léopards de la RDC n’a laissé personne indifférent. À ce propos, le député et ancien ministre Mathias Otounga Ossibadjouo a, via un post devenu viral, déploré l’absence de planification autour de l’équipe et « la grande immixtion du politique ».

Les réactions après la débâcle des Panthères du Gabon sont légion et de tous ordres. Société civile, anciens sportifs voire acteurs politiques. Ébahis face à l’absence de volonté manifeste de certains cadres de la sélection, ces derniers appellent les autorités compétentes à prendre des mesures fortes. Lesquelles visent à remettre l’équipe A sur les rails.

À bas le cafouillage pour Mathias Otounga !

Si l’équipe nationale du Gabon de football a perdu devant une RDC amoindrie c’est assurément à cause du manque de réalisme. En effet, trop d’opportunités de but ont été gâchées par nos attaquants. Denis Bouanga et Aaron Boupendza ont tour à tour manqué d’expédier les Panthères à Abidjan.

Pourtant l’ancien membre du gouvernement pointe du doigt la faiblesse tactique. « Moi je ne connais rien au football. Mais notre stratégie me paraît desaxée », a-t-il souligné. Pour Mathias Otounga Ossibadjouo il est inconcevable de bâtir « une équipe à base d’internationaux dont beaucoup en fin de potentiel ».

De la nécessité de se débarrasser de nos vieux démons

Les années passent et les échecs se succèdent pour ce qui est du championnat national. Si Ali Bongo Ondimba avait cru bon de le professionnaliser,il reste que le suivi n’a pas été effectif. l’État souhaitant rendre autonomes des clubs qui s’agrippent à la subvention publique. Sapristi !

Résultat, le championnat national revêt un aspect « aléatoire ».

Aussi, Mathias Otounga Ossibadjouo s’offusque contre la « trop grande immixtion du politique ». La présence d’Ali Bongo Ondimba à l’entraînement est-elle pointée du doigt ? S’il ne l’affirme pas, l’ancien ministre des Sports est persuadé que « notre football est malade ».