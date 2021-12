Football: Guy Reteno Elekana, une piste crédible pour l’attaque des Panthères

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’à un peu plus de deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun, le quatuor Aubameyang, Boupendza, Bouanga et Allevinah censé porter l’attaque des Panthères du Gabon, est en perte de vitesse, d’autres attaquants aux noms moins évocateurs pourraient constituer des pistes crédibles. C’est le cas du jeune Guy Reteno Elekana. Pensionnaire du SK Lisen mais en prêt au FK Blansko où il s’épanouit pleinement, le joueur passé notamment par le FC Sapins semble promis à Neveu.

4 buts et 1 passe décisive en 13 matchs pour un Pierre Emerick Aubameyang décrié par les supporters des Gunners d’Arsenal, qui peinent à retrouver leur buteur patenté acheté à prix d’or à l’hiver 2018. 3 buts et deux passes décisives en 8 matchs pour Aaron Salem Boupendza avec Al Arabi, qui était encore il y a un an le meilleur buteur de Süper Lig Turque avec Hatayspor. 3 buts en 16 matchs pour Denis Bouanga qui touche le fond avec Saint Etienne et seulement 1 passe décisive pour Allevinah méconnaissable. Telles sont les statistiques actuelles du quatuor des Panthères du Gabon.

En effet, à deux mois de la prochaine CAN au Cameroun, l’attaque du Vert, Jaune et bleu peine à exister obligeant Patrice Neveu, le sélectionneur national, à se trouver des alternatives. Parmi elles, le jeune Guy Reteno Elekana, 25 ans, pensionnaire du SK Lisen mais en prêt au FK Blansko où il s’épanouit pleinement. 11 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de championnat. 2 buts en 3 matchs de Coupe de République Tchèque. Le joueur passé notamment par le FC Sapins performe au point de régulièrement faire la Une des journaux sportifs.

Passé par toutes les catégories de jeune des Panthères, Guy Reteno Elekana repéré dès son plus jeune âge par un certain Régis Manon, pourrait s’avérer être une piste crédible à un poste primordial pour les Panthères notamment en vue de renforcer le banc, et ce d’autant plus que la Confédération africaine de football (CAF) a étendu le nombre de joueurs convoqués à 28. Dans un contexte où se mêlent urgence et nécessité de performance, le nom du joueur pourrait donc fort logiquement se rapprocher de la sélection.

Partant du principe que « son plus grand désir était de défendre à nouveau les couleurs du Gabon en équipe nationale en intégrant la sélection A après avoir connu toutes les autres sélections des minismes aux espoirs » comme il l’a récemment déclaré chez nos confrères de Dépêche 241, le joueur pourrait donc bénéficier d’une chance d’évoluer sous la tunique des Panthères, se rapprochant ainsi d’un destin à la Jim Allevinah, passé en à peine deux ans de la 4e division française à l’élite. Reste à savoir si Neveu aura le courage, de donner sa chance à un joueur quasiment inconnu du grand public à deux mois du début de la compétition.