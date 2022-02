Football: grâce à son triplé Aubameyang décroche 2 records européens !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Arrivé aux ultimes heures du mercato hivernal en terre catalane, Pierre-Emerick Aubameyang n’aura pas tardé à remercier le board du FC Barcelone pour la confiance placée en lui. En effet, titulaire pour la première fois avec le Barça en Liga, « Auba » a claqué un cinglant triplé devenant le premier footballeur au 21ème siècle à avoir inscrit un hat-trick en Ligue 1, Bundesliga, Premier League et Liga.

Critiqué durant la 33ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) déroulée au Cameroun d’où il en ressort avec une réputation d’indiscipliné,Pierre-Emerick Aubameyang a opté pour le mutisme profond. Le temps suffisant pour le capitaine emblématique des Panthères du Gabon pour renaître de ses cendres tel un phénix. En effet, lors de sa toute première titularisation en Liga, l’attaquant international gabonais a ouvert son compteur avec le FC Barcelone, ce dimanche sur la pelouse d’un triste FC Valence (1-4).

L’appétit venant en mangeant, celui que les Londoniens ont baptisé « Auba » va doubler la marque. Il bénéficie alors d’un travail d’Ousmane Dembélé. Jouant un rôle passif sur la lourde frappe de Pedri, Pierre-Emerick Aubameyang verra ce but lui être attribué en application stricte du règlement. Ça y est, c’est le coup de chapeau ! Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, l’international gabonais va inscrire son nom dans les annales du football européen. Et ce, en devenant le premier footballeur au 21ème siècle à avoir inscrit un hat-trick en Ligue 1, Bundesliga, Premier League et Liga.

Comme si cela ne suffisait pas, cette statistique comptera double puisqu’il intègre un cercle fermé de joueurs ayant marqué dans les 4 plus grandes ligues européennes. Selon les spécialistes Opta, avant lui seuls Stevan Jovetić, Michy Batshuayi et James Rodriguez avaient réalisé une telle performance.