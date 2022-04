Football: Georges Désiré Assayi, un jeune prodige gabonais en 1ère division à Andore

Ecouter cet article Ecouter cet article

International en sélections U-17 et U-23 avec les Panthères du Gabon, Georges Désiré Assayi Ngoulakia pourrait très rapidement grimper en estime chez le technicien national Patrice Neveu. Et pour cause, l’ailier ambidextre de Penya Encarnada en D1 d’Andorre, continue dans sa lancée de l’année écoulée.

Né le 20 mars 2000 à Libreville au Gabon et passé par les sélections U17 et U23 Gabonaise, le jeune ailier a signé un contrat de 2 ans au Mercato d’hiver en première division D’Andorre. Passé par Montpellier Hérault Sport Club en U19, il signe son premier contrat professionnel en Deuxième division d’Andorre en 2020 où il finit champion la même année avec le club de Penya Encarnada D’Andorre.

Impliqué dans la remontée de son équipe en première division avec 4 buts 1 passe décisive cette saison, le jeune gabonais ne ménage aucun effort pour le maintien de son club actuel en première division, cela débute dès le 10 Avril 2022 avec le match d’ouverture des Playoffs .

Amoureux de son pays, George Herbert Désiré Assayi Ngoulakia nourrit dans un coin de sa tête le désir de rejoindre un jour la sélection nationale gabonaise et pourquoi pas être présent à la Coupe d’Afrique des Nations prévu se tenir en 2023 en Côte d’Ivoire.