Football: Gabon vs Gambie à huis clos

Les férus du ballon rond et les inconditionnels de la sélection nationale de football sont désormais fixés, la rencontre qui va opposer dans quelques jours les Panthères du Gabon et les Scorpions de la Gambie, se jouera à huis clos en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

« Pour ce qui concerne la rencontre de football comptant pour la phase éliminatoire de la coupe d’Afrique des Nations 2021, entre le Gabon et la Gambie à Franceville, elle s’effectuera à huis clos », a annoncé Lambert Noel Matha, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.

L’annonce a été faite par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert Noel Matha pendant la conférence de presse gouvernementale dirigée par le Premier ministre Rose christiane Ossouka Raponda à laquelle participaient les membres du gouvernement concernés par la riposte contre la Covid-19.

Réunis à l’immeuble Arambo pour l’annonce de la phase 2 des mesures d’allègement du gouvernement relatives à la stratégie de lutte et de riposte contre la covid-19, les membres du gouvernement, en particulier Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Noel Lambert Matha ont levé le voile quant à la présence ou non des supporters gabonais à la rencontre entre le Gabon et la Gambie le 13 novembre prochain à Franceville.

Une décision motivée et justifiée par l’obligation de rester en éveil afin de continuer à contenir le virus nonobstant la tendance baissière observée. Gageons que l’absence de leur public n’aura pas un effet négatif sur les poulains de Patrice Neveu qui a d’ailleurs rendu publique ce jour, la liste des 23 panthères retenues pour cette double confrontation décisive.