Football: Franck Nguema appelle joueurs et supporters à «positiver en attendant le match contre la RDC»

Défaits dans un Inde­pendence stadium de Bakau aux allures de champ de patates et après avoir passé « une nuit en enfer » dormant à même le sol à l’aéroport de Banjul, les Panthères du Gabon n’ont pas démérité. Loin s’en faut. Conscient des efforts fournis par les joueurs gabonais, Franck Nguema, ministre des Sports, n’a d’ailleurs pas manqué d’inviter ces derniers à « positiver en attendant le match face à la RDC ».

Maltraité ce lundi à Banjul alors qu’ils s’y déplaçaient pour affronter les Scorpions pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022, les Panthères du Gabon et l’ensemble du staff qui les accompagnait, ont été victimes d’insidieuses manoeuvres de déstabilisation. Reçus dans des conditions pour le moins rocambolesques, Aubameyang et ses coéquipiers ont fini par s’incliner sur le terrain.

En effet, malgré un surplus de motivation manifesté par le capitaine des Panthères qui déclarait avant le match « ils ne vont pas nous décourager », les joueurs de Patrice Neveu sont rentrés à Libreville avec le poids de la défaite. Loin d’avoir démérité après un match dominé notamment en première mi–temps, les Panthères qui ont pêché dans le dernier geste, ont été invitées par Franck Nguema, ministre des Sports, à « positiver en attendant le match contre la RDC ».

Au four et au moulin lors de cette quasi prise d’otage en Gambie, le ministre des Sports a par la suite confié à GMT, « qu’en mars 2021 face à la RDC si on gagne à Franceville on est qualifié direct. Et on aura encore une chance face à l’Angola ». Un message clair à l’endroit aussi bien des joueurs que des supporters gabonais. Co-leader du groupe D avec 7 points, talonné par la RDC victorieuse cet après midi de l’Angola avec 6 points, les Panthères demeurent maîtres de leur destin.