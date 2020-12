Football féminin: Atlético Akanda lance le Programme «Sportives​ Éduquées»

Atlético Akanda, c’est l’histoire d’un club de Football créé il y a tout juste un an par le journaliste Freddhy Koula, qui a décidé de miser sur le football féminin. Le club est devenu, en peu de temps, un un acteur important du développement du football féminin au Gabon. Pour cette nouvelle saison, le bord du club a décidé de miser sur l’éducation, l’instruction, l’orientation des jeunes footballeuses à travers le Programme « Sportives Éduquées ».

Dans le milieu du football gabonais, les inégalités comme globalement dans la société gabonaise sont de plus en plus importantes et la crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a fait que les décupler et renforcer. Nombreuses sont les jeunes filles qui n’ont pas pu bénéficier de bonnes conditions d’apprentissage depuis des années. Le football féminin n’étant pas, ou peu développé dans le pays.

Depuis un an, l’équipe dirigeante de l’Atletico Akanda a mené une enquête sur ces inégalités, dans le football gabonais, et le rapport des footballeuses à l’éducation. En ce début d’année scolaire 2020-2021, Freddhy Koula et son équipe ont donc mis en place le Programme « Sportives​ Éduquées »​ avec la collaboration des partenaires locaux, comme le Lycée Privée Awassi, qui recevra cette année 5 filles du club. Deux d’entre elles passeront même le baccalauréat.

Un engagement pour l’émancipation

« Sportives Eduquées » est un programme de l’Atlético Akanda pour l’émancipation des sportives par l’éducation et la formation. « Notre projet est basé sur la culture de l’excellence, et de l’éducation d’abord (toutes les sportives et sportifs recrutés au club sont obligatoirement scolarisés ou insérés professionnellement). Cela constitue une source importante de création de valeur afin de lutter contre les discriminations, les inégalités, et accompagner les filles dans leur émancipation » explique Mikel Doussengui, le Directeur Délégué du Club, chargé de l’éducation.

Une année pilote

Le programme sera d’abord appliqué à Libreville pour la première année, et bénéficiera directement à 15 jeunes filles qui souhaitent repartir à l’école après un temps de décrochage, et à plus de 50 personnes de manière indirecte.

Nous avons identifié un problème dans le football féminin, explique Freddhy Koula Moussavou, le président : « Au Gabon, 4 sportives​ sur 10 arrêtent l’école avant même d’avoir obtenu leur Baccalauréat. Deux sur dix arrêtent l’école avant la classe de 3ème pour se consacrer au foot car leurs encadreurs sportifs leur auraient promis un avenir dans le foot. Et, compte tenu de la​ stratégie de promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes pronnée par les autorités gabonaise, notamment la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et sa fondation, Atlético Akanda a décidé de mettre davantage l’accent sur l’émancipation des jeunes filles sportives, et plus précisément les footballeuses, à travers ce programme, qui a besoin de financement pour être appliqué. Actuellement, nous recherchons des contributeurs », a-t-il indiqué.

Après Vanessa Mazaly et Cyntiche Ntsame Ondo qui ont bénéficié d’un accompagnement l’an dernier, d’autres filles auront donc droit à l’accompagnement du club du nord de la capitale, cette année, grâce à ce programme inédit, qui donne un autre visage au football féminin et à la lutte contre les inégalités dans notre pays.