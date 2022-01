Football: Eric Otogo remballe son sifflet après une riche carrière

Ecouter cet article Ecouter cet article

Seule Panthère gabonaise présente à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total 2019 en Egypte, l’arbitre international Eric Otogo Castane a remballé son sifflet le 31 décembre dernier. Après un peu moins de 20 ans d’une carrière riche et haute en couleur, l’arbitre gabonais a officiellement pris sa retraite à 46 ans. Retour sur le parcours de celui qui devrait sans aucun doute susciter des vocations.

Arbitre affilié à la Fédération internationale de football association (FIFA) depuis 2011, Eric Arnaud Otogo-Castane a décidé de rendre son sifflet le 31 décembre dernier. Après une carrière qui lui aura permis d’officier lors des plus prestigieuses compétitions continentales, celui qui était considéré par certains spécialistes comme le « meilleur sifflet africain », aura toujours su allier rigueur et professionnalisme comme lors du match qui opposait l’Egypte à l’Afrique du Sud en 2019 lors de la CAN.

En effet, présent lors des plus prestigieuses compétitions africaines dont la Coupe d’Afrique des nations 2015 remportée par la Côte d’Ivoire et disputée en Guinée Equatoriale, mais également la Champion’s League africaine, l’arbitre gabonais totalise à la fin de sa carrière plus de 100 matchs. Il « passe donc la main » comme il l’a lui-même indiqué jeudi dernier, avec le sentiment du devoir accompli.



Porté par la volonté de « permettre aux jeunes qui arrivent d’éclore pour qu’ils arrivent aussi au haut niveau et qu’on puisse les encadrer » et surtout « de ne pas leur faire ombrage mais de les encourager », l’homme de 46 ans dont le seul regret est de n’avoir pas pu officier durant une Coupe du monde, raccroche donc ses crampons et remballe son sifflet après avoir fait briller le Gabon à l’international. Il devrait désormais se consacrer à sa carrière de formateur.