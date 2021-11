Football: enfin une première sélection pour Junior Bayhano Aubyang, le «Neymar de Bitam»?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pensionnaire du FC Saint-Éloi Lupopo en République démocratique du Congo (RDC) depuis quelques semaines et après plusieurs mois d’arrêt liés aux restrictions sanitaires imposées par le covid-19, Junior Bayhano Aubyang pourrait être la surprise de la liste de Neveu ce mardi. C’est en tout cas le souhait du joueur, qui a plusieurs fois clamé son envie de défendre les couleurs du pays.

Présent ce mardi 2 novembre pour sa traditionnelle conférence de presse d’avant regroupement, le sélectionneur national Patrice Neveu devrait logiquement dévoiler une liste des joueurs avec quelques changements. Et pour cause, entre baisse de forme pour certains, retour en grâce pour d’autres, le sélectionneur devrait ainsi donner sa chance à de nouveaux joueurs dont Junior Bayhano Aubyang.

En effet, désormais pensionnaire du FC Saint-Éloi Lupopo, club de football de République démocratique du Congo (RDC) basé à Lubumbashi, le natif de Bitam qui a toujours clamé son envie d’évoluer sous les couleurs des Panthères du Gabon, a tous les atouts pour honorer sa première sélection. D’autant qu’en termes d’enjeux, les jeux semblent faits pour les Panthères qui ont clairement laissé passer leurs chances.

Capables d’évoluer aussi bien en attaque que sur l’aile gauche, le joueur de 24 ans subtilement surnommé « Neymar de Bitam », qui a toujours fait montre d’un professionnalisme et d’une rigueur à toute épreuve même au plus fort des mesures restrictives du gouvernement, pourrait enfin avoir sa place et honorer une première sélection chez les A qui devrait ravir le public. A Neveu désormais de lui donner sa chance.