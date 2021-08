Football: Ecuele Manga sur le départ à Dijon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Non convoqué pour le match face aux Crocos de Nîmes, Bruno Ecuele Manga serait sur le départ du côté du Dijon Football Côte d’Or (DFCO). Selon les informations relayées par le site Bien public et confirmées par Ma Ligue 2, l’ancien défenseur central de Cardiff aurait été invité par sa direction à se chercher un nouveau club.

C’est une première depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance de Cardiff. Bruno Ecuele Manga, capitaine du Dijon Football Côte d’Or (DFCO), relégué en deuxième division à l’issue d’une saison catastrophique, n’a pas été convoqué pour le match face à Nîmes. Justifiant cette décision, son entraîneur David Linarès a déclaré que « le fait de ne pas l’avoir convoqué, est un choix par rapport au futur ».

En effet, semblant s’inscrire loin de la Bourgogne, ce « futur » évoqué par David Linarès semble acter le départ du défenseur central international gabonais. Un départ qui semble donc d’ores et déjà acté au regard de la volonté de sa direction de « de dégager une équipe et de miser sur les joueurs qui les ont rejoints cet été ».

Homme de base de Stéphane Jobard à son arrivée, puis de David Linarès, Bruno Ecuele Manga, recruté pour être le maillon fort de la défense dijonnaise de par son expérience notamment en Premier League, semble donc plus que jamais sur le marché. A 33 ans, l’homme aux 72 sélections et 8 buts avec les Panthères se retrouve donc à un tournant de sa belle et longue carrière.