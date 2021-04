Football: Ecuele Manga et Dijon s’offrent une victoire pour l’honneur et un sursis contre Nice

20ème et bon dernier de Ligue 1 Conforama, le DFCO de Didier Ndong et Ecuele Manga s’est offert un petit sursis ce dimanche 18 avril. Opposés aux Aiglons niçois quelques heures après la défaite au Parc des princes de Denis Bouanga et les siens, les pensionnaires du stade Gaston Gérard se sont en effet imposés 2-0. Leur première victoire en 2021.

Ils l’attendaient depuis un bon moment, et elle est arrivée ce dimanche à l’occasion de la 33ème journée de Ligue 1 Conforama. Opposés aux Niçois actuel 10ème du championnat, les pensionnaires du stade Gaston Gérard se sont imposés grâce à des buts de Chafik (49e) et Yassine Benzia sur pénalty (77ème), au terme d’un match qu’ils auront maîtrisé dans les grandes largeurs.

En effet, 20ème et bon dernier de Ligue 1, “Les rouges” qui n’avaient pas encore goûté à la victoire en 2021, se sont offert un joli sursis au terme de cette journée où les deux autres relégables que sont le FC Nantes (défait à domicile face à Lyon) et le Nîmes Olympique (tenu en échec par Strasbourg), n’ont pu faire mieux.



Assurés de passer encore une semaine en tant qu’équipe en sursis, et non en tant qu’équipe officiellement reléguée en Ligue 2, Didier Ndong, Ecuele Manga et leurs coéquipiers devront désormais tenter de rééditer cet exploit tout au long des cinq matchs restants, faute de quoi leur relégation sera actée.