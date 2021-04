Football : Ecuele Manga et Didier Ndong officiellement relégués avec Dijon

Le suspens n’aura duré que le temps d’un week-end et d’une victoire 2-0 face à l’Olympique Gymnaste Club Nice. En effet, après un léger sursis, les Bruno Ecuele Manga, Didier Ndong and Co, sont officiellement relégués de l’élite vers la division inférieure, suite notamment à leur défaite face au Stade Rennais ce dimanche.

La victoire acquise face à l’OGC Nice le week-end dernier n’avait fait que repousser l’inévitable pour le capitaine Ecuele Manga et ses coéquipiers. Il faut dire qu’avec 12 défaites consécutives avant ce sursaut d’orgueil face aux aiglons, et qui avaient d’ailleurs permis aux bourguignons d’égaler un bien triste record du CA Paris et qui datait de 1933-1934, les « Rouges » n’avaient plus grand chose à espérer.

En effet, opposés au Stade Rennais ce week-end pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1, les poulains de David Linarès qui avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Yassine Benzia, se sont fait explosés. Défaits 5-1 dans un match quasiment à sens unique, les pensionnaires du stade Gaston Gérard, ont donc validé leur ticket pour la Ligue 2.

Cinq ans après leur remontée, les Dijonnais retrouvent donc une Ligue 2 qu’ils semblent n’avoir jamais vraiment quittée, tant leur maintien semblait fragile à chaque saison. « Tristes d’avoir fait partie de ces joueurs qui font descendre le club », Bruno Ecuele-Manga a tenu en bon capitaine, à rappeler que « ce qu’ils avaient montré depuis le début de saison était insuffisant ».

« Ne méritant pas grand chose cette saison » comme l’a constaté plein de lucidité Olivier Delcourt, président du Dijon Football Côte d’or, les « Rouges » repartent donc dans la division inférieure. Une nouvelle descente pour Ecuele Manga et Didier Ndong, qui pourrait malheureusement avoir un impact sur la sélection de Patrice Neveu qui envisage une victoire en terre camerounaise.