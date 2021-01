Football: Ecuele Manga et Didier Ndong débutent l’année sur un match nul et vierge face à Reims

Opposés au stade de Reims ce mercredi pour le retour de la Ligue 1 après une trêve hivernal qui aura permis à chaque équipe de récupérer d’un enchaînement de matchs harassants, les Dijonnais de Didier Ibrahim Ndong et Bruno Ecuele Manga, n’ont pu faire mieux qu’un match nul, dans cette rencontre de mal classés.

Après avoir terminé l’année sur une victoire probante face à Nîmes (1-3), Bruno Ecuele Manga, Didier Ibrahim Ndong and Co. entendaient poursuivre sur leur lancée et ainsi lancer une nouvelle dynamique. Face à des Rémois qui eux aussi, restaient sur une victoire éclatante sur les girondins de Bordeaux, le match s’annonçait serré.

En effet, dans un stade Auguste Delaune vide comme partout ailleurs du fait de la Covid-19, les deux internationaux gabonais alignés d’entrée comme à leur habitude se sont montrés solides dans leurs rôles face aux attaquants rémois. Dans cette partie pour le moins fermée, les deux équipes se sont au final créé très peu d’occasions. Résultat, un 0-0 qui n’arrange personne même si les Dijonnais ne sont plus derniers de Ligue 1.

Invaincus lors de leurs quatre derniers matchs de championnat à l’extérieur (2 victoires et 2 nuls), les Dijonais poursuivent donc leur série et leur opération remontée puisqu’ils ne sont plus qu’à trois points du premier non relégable. Une situation loin d’être acquise il y a quelques semaines encore lorsque les rouges accumulaient les défaites. A 30 journées de la fin du championnat, ils peuvent donc de nouveau espérer rester dans l’élite.