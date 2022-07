Football: Ecuele Manga désormais sans club !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Arrivé en 2019 à Dijon en provenance de Cardiff, le capitaine des Panthères du Gabon est depuis le 1er juillet dernier, sans club. Âgé de 33 ans, Bruno Ecuele Manga n’a toujours pas repris l’entraînement du fait, qu’en dépit de quelques touches en Turquie, les équipes ne se bousculent pas pour l’enrôler.

La saison 2022-2023 s’annonce particulièrement compliquée pour les cadors de la sélection gabonaise de football. Après Johann Obiang, Lévy Madinda, Malick Evouna et Didier Ibrahim Ndong, c’est au tour du capitaine des Panthères de se retrouver sans écurie. Et pour cause, Bruno Ecuele Manga et Dijon Football Côte-d’or (DFCO) sont arrivés au terme du contrat qui les liait jusqu’au 1er juillet 2022.

N’ayant disputé que 18 matchs dont la majorité en qualité de remplaçant, le numéro 25 n’aura brillé que par intermittence avec au compteur 1 but inscrit et une passe décisive. D’ailleurs, son histoire dijonnaise n’a fait que dégringoler depuis la déchéance du capitanat. Le board du DFCO ne comptait plus sur celui qui avait recalé le Stade Rennais en 2019.

Désormais sans club, l’international gabonais prolonge son séjour au Gabon où il multiplie des œuvres caritatives envers les plus démunis. Des sources autorisées révèlent néanmoins que Stéphane Jobard tenterait de l’attirer à Boulogne-sur-Mer où il a débarqué en décembre 2021 en remplacement d’Eric Chelle. Seulement, rien de concret pour l’instant. Nous y reviendrons !

