Football: écarté par Arsenal, Aubameyang pisté par le Barça et la Juventus

Déchu du brassard de capitaine puis écarté du groupe pour des problèmes disciplinaires, Pierre Emerick Aubameyang pourrait quitter le nord de Londres dès cet hiver à en croire les médias anglais et européens. Suivi de près par deux grosses écuries européennes notamment, le capitaine des Panthères pourrait se laisser tenter par un dernier gros défi dans sa carrière.

Passé par l’AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund où il s’est révélé au grand public en terminant meilleur buteur de Bundesliga devant Robert Lewandowski notamment, Pierre Emerick Aubameyang qui a depuis atterri à Arsenal pourrait s’envoler vers de nouveaux horizons. C’est ce que révèlent de nombreux médias européens, qui évoquent de plus en plus un intérêt à la fois du FC Barcelone et de la Juventus Turin.

En effet, à la peine depuis le début de saison, les deux cadors européens qui ont perdu coup sur coup Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, voient dans le Gabonais, la piste la plus crédible pour renforcer leur attaque. Si pour l’heure, aucune offre formelle n’a été divulguée, l’information prend tout son sens eu égard à la situation complexe vécue par l’international, qui a été déchu de son brassard et écarté du groupe pro.

Evalué à un peu moins de trente millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le joueur pourrait donc se laisser tenter par un nouveau challenge dès cet hiver, lui qui selon les informations communiquées par le journaliste Ekrem Konur ce samedi sur son compte Twitter, serait bien décidé à plier bagage. Affaire à suivre.