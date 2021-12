Football: divorce consommé entre Aubameyang et Arteta?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sur le banc et entré à 5 minutes du terme de la rencontre de ce lundi face à Everton, Pierre Emerick Aubameyang semble définitivement mis de côté par son entraîneur Mikel Arteta. Moins performant que les années précédentes, de moins en moins décisif dans les rendez-vous importants à l’image des deux défaites face à Liverpool et Manchester United, le capitaine des Panthères du Gabon semble plus que jamais proche de la sortie dans le nord de Londres.

Joueur le mieux payé des Gunners d’Arsenal à la faveur d’un renouvellement de contrat l’an dernier qui le fait désormais émarger à près de 25 millions d’euros par saison, Pierre Emerick Aubameyang semble pourtant de moins en moins épanoui sur le terrain. Moins décisif que les années précédentes avec seulement 4 buts inscrits en championnat cette saison quand l’Egyptien Mohamed Salah en est déjà à 13, l’international gabonais semble de moins en moins entrer dans les plans de son entraîneur.

En effet, entré en jeu à 5 minutes du terme lors de la rencontre décisive face à Everton ce lundi au Goodison Park, PEA, pourtant capitaine de l’équipe du Nord de Londres, n’a pu éviter la défaite à ses jeunes coéquipiers. Poussé insidieusement vers la sortie par le manager espagnol Mikel Arteta, qui souhaite s’appuyer sur une nouvelle génération de joueurs composée notamment de Bukayo Saka, Smith Rowe, Gabriel Martinelli, le natif de Laval pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge.

Si pour l’heure rien n’est acté eu égard au contexte économique mondial qui a fait perdre des sommes colossales à de nombreux clubs rendant difficile un départ en janvier, toujours est-il que certains médias anglais avancent de nouveau la piste espagnol pour le natif de Laval. En désaccord avec son entraîneur avec lequel le divorce semble consommé, PEA qui ronge son frein, pourrait donc se décider à aller voir ailleurs en cas d’offre satisfaisante. Affaire à suivre.