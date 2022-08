Football: Dijon de Didier Ibrahim Ndong tombeur de Saint-Étienne, Bouanga expulsé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncés revanchards sous la houlette de Laurent Battles, les Verts de Saint-Étienne semblent toujours sur la pente descendante de l’an dernier. Pour preuve, à l’entame du championnat de Ligue 2 2022-2023, les Stéphanois se sont inclinés, le samedi 30 juillet 2022, face au Dijon FCO. Inexistant, Denis Bouanga a été expulsé en fin de match.

Le championnat de Ligue 2 française a repris du service le samedi 30 juillet dernier pour le compte de l’exercice 2022-2023. Lors de cette entamé, c’est le Dijon FCO de Didier Ibrahim Ndong qui a reçu l’AS Saint-Étienne de Denis Bouanga. Un duel entre les deux internationaux gabonais qui a tourné en faveur de l’ancien pensionnaire Lorient et son nouvel entraîneur Omar Daf.

La légende du football sénégalais reconvertie en coach continue de marquer les esprits en enchaînant une 4eme rencontre sans défaite. De plus, il ne manque pas de produire un jeu aéré avec plus d’initiatives des latéraux notamment Corchia. Du côté stéphanois, les doutes subsistent et le spectre de la saison sombre de l’année écoulée a été confirmé durant toute la rencontre. Peu de jeu et beaucoup de frustration.



D’ailleurs, les 3 points de retard infligés à l’issue du barrage de montée en Ligue 1 trottent dans les têtes. Plus décontractés, les Dijonnais en ont profité pour contrôler la rencontre grâce à Didier Ibrahim Ndong de gala et le duo choc Le Bihan-Soumaré qui ont inscrit les deux buts des rouges. Il faudra attendre les fulgurances de Denis Bouanga qui fera une passe décisive pour Aiki sur la réduction du score à la 69ème minute avant de briller négativement à la 90ème minute, sur un carton rouge.